

Джуаншер Бурчуладзе встретился с Хавьером Коломина

19.12.2023 13:00





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина.



По информации Минобороны Грузии, Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Хавьера Коломина за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и интеграции страны в НАТО.



Стороны обменялись мнениями о существующей обстановке безопасности и вызовах в Грузии и регионе.



«Министр обороны ознакомил Хавьера Коломина с реформами, осуществленными в сфере обороны, и с достигнутым прогрессом с целью укрепления обороноспособности Грузии и повышения ее совместимости с НАТО.



На встрече была подчеркнута критическая важность успешной реализации существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и поддержки со стороны Альянса, адаптированной к потребностям Грузии на фоне текущих вызовов безопасности. В беседе с министром обороны спецпредставитель генерального секретаря НАТО высоко оценил успешную деятельность Минобороны и межведомственной правительственной команды в течение года и рассказал о планах на будущее.



Хавьер Коломина еще раз подтвердил свою непоколебимую поддержку вступления Грузии в Организацию Североатлантического договора», — говорится в информации.





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