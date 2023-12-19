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Джуаншер Бурчуладзе встретился с Хавьером Коломина
19.12.2023 13:00
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина.
По информации Минобороны Грузии, Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Хавьера Коломина за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и интеграции страны в НАТО.
Стороны обменялись мнениями о существующей обстановке безопасности и вызовах в Грузии и регионе.
«Министр обороны ознакомил Хавьера Коломина с реформами, осуществленными в сфере обороны, и с достигнутым прогрессом с целью укрепления обороноспособности Грузии и повышения ее совместимости с НАТО.
На встрече была подчеркнута критическая важность успешной реализации существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и поддержки со стороны Альянса, адаптированной к потребностям Грузии на фоне текущих вызовов безопасности. В беседе с министром обороны спецпредставитель генерального секретаря НАТО высоко оценил успешную деятельность Минобороны и межведомственной правительственной команды в течение года и рассказал о планах на будущее.
Хавьер Коломина еще раз подтвердил свою непоколебимую поддержку вступления Грузии в Организацию Североатлантического договора», — говорится в информации.
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