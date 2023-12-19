

Армаз Ахвледиани: Запад не хочет получить в Грузии нового Орбана или «полуОрбана»

19.12.2023 14:37





Ситуация в политическом спектре такова, что окно нужно не открывать, а вообще снимать, чтобы впустить свежий воздух. Оппозиции не хватает свежего воздуха, - заявил независимый депутат парламента Грузии Армаз Ахвледиани, участвуя в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



Как отметил Армаз Ахвледиани, общество обязано воздействовать на оппозицию, активизировать ее, отрезвить, заставить обновиться.



«Часто задают вопрос, что должна делать оппозиция или почему она оказалась в таком положении. Вы что думаете, народ, сознательная часть имеет может влиять только на правящую силу?! Если мы заглянем в учебники политологии, в простые пояснения, то обнаружим, что в равной, а иногда и в большей степени общество обязано воздействовать на оппозицию, активизировать, отрезвлять, заставлять ее обновляться, перезагружаться. Ситуация в политическом спектре такова, что окно нужно не открывать, а вообще снимать, чтобы впустить свежий воздух. Оппозиции не хватает свежего воздуха», - сказал Ахвледиани.



По его словам, оппозиция должна предложить обществу новую политическую повестку дня.



«Понятно, что мы получили статус кандидата, кто-то расстроился, кто-то порадовался, мы отпраздновали, и что нам делать после этого? Оставить этот мяч «Грузинской мечте» на ее поле, что ей по праву не принадлежит? Единственная их заслуга в том, что этот процесс не провалился за последние 1-2 месяца. Они посчитали, что в данной ситуации это будет невыгодно», - заявил Ахвледиани.



На вопрос, кто не встретил положительно предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС, Ахвледиани ответил так: «Я увидел это с обеих сторон. Не спрашивайте меня, где больше, а где меньше. Это не имеет принципиального значения».



Кроме того, на вопрос, насколько верно заявление представителей «Грузинской мечты» о том, что целью оппозиции было саботировать и отсрочить присвоение статуса кандидата, Ахвледиани отмечает, что прежде чем делает подобные заявления, пусть лучше «Мечта» сначала посмотрит на свою работу.



«Сегодня Запад как никогда заинтересован в изменении ситуации в Грузии. Хотя бы потому, что никто там не хочет получить нового Орбана или полуОрбана в лице Гарибашвили, Кобахидзе или кого-либо из них. Когда Украина переживает такой черные дни, и столько ресурсов тратится на то, чтобы освободить Украину от гнета России, Запад не допустит, чтобы в это время тут у нее был двуличный, неверный игрок с двойными стандартами», - заявил Ахвледиани.



Вместе с тем, он отметил, что 2024 год следует символически объявить в Грузии годом проведения выборов демократически.





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