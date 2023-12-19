

Мэр Батуми приносит извинения за появление карты России во время презентации на заседании муниципального собрания

19.12.2023 14:54





Мэр Батуми Арчил Чиковани отреагировал на появление карты России во время презентации на заседании муниципального собрания (сакребуло). Как он заявил, ответственность за этот факт он берет на себя вместе с другими сотрудниками муниципалитета.



Арчил Чиковани приносит извинения общественности за случившееся.



«Техническая команда допустила очень серьезную ошибку в технической части. Естественно, то, что мы увидели, не было приятным.



Как и все сотрудники муниципалитета, я тоже несу ответственность. Я хочу извиниться перед общественностью, перед вами, коллеги, а также перед СМИ и перед всеми теми людьми, которые увидели эту ошибку.



Это не оправдывает эту ошибку и этот факт, но когда нам приходится работать ненормированно, иногда случаются ошибки, и я еще раз извиняюсь перед общественностью», - заявил Арчил Чиковани.



Для справки, во время выступления мэра Батуми с докладом перед сакребуло на мониторе с высвеченным флагом Евросоюза, появилась карта России.





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