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Мэр Батуми приносит извинения за появление карты России во время презентации на заседании муниципального собрания
19.12.2023 14:54
Мэр Батуми Арчил Чиковани отреагировал на появление карты России во время презентации на заседании муниципального собрания (сакребуло). Как он заявил, ответственность за этот факт он берет на себя вместе с другими сотрудниками муниципалитета.
Арчил Чиковани приносит извинения общественности за случившееся.
«Техническая команда допустила очень серьезную ошибку в технической части. Естественно, то, что мы увидели, не было приятным.
Как и все сотрудники муниципалитета, я тоже несу ответственность. Я хочу извиниться перед общественностью, перед вами, коллеги, а также перед СМИ и перед всеми теми людьми, которые увидели эту ошибку.
Это не оправдывает эту ошибку и этот факт, но когда нам приходится работать ненормированно, иногда случаются ошибки, и я еще раз извиняюсь перед общественностью», - заявил Арчил Чиковани.
Для справки, во время выступления мэра Батуми с докладом перед сакребуло на мониторе с высвеченным флагом Евросоюза, появилась карта России.
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