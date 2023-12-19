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МИД: Грузия сохранила практику последних лет в отношении «списка Магнитского»
19.12.2023 14:59
«В отношении этого документа Грузия сохранила практику последних лет, о чем проинформированы наши партнеры», — так МИД Грузии отвечает на вопрос, почему Грузия не присоединилась к продлению «списка Магнитского» до 8 декабря 2026 года.
Кроме того, как заявили в МИД, статистика присоединения к заявлениям ЕС выросла за последний год на 50%.
«Грузия сохранила практику последних лет в отношении упомянутого документа, о чем проинформированы наши партнеры. В общем и целом, статистика присоединения к заявлениям Евросоюза за последний год резко выросла — до 50%», — заявили в МИД.
Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, поддержала продление ЕС санкций против лидеров Северной Кореи и непризнанного Приднестровья. Информация об этом опубликована на сайте Европейского совета. Однако Грузии нет в списке стран, поддержавших продление на три года срока действия т.н списка Магнитского.
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