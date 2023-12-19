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Венецианская комиссия считает недостаточной степень независимости Антикоррупционного бюро
19.12.2023 17:18
Венецианская комиссия заявляет, что существующий институциональный проект не обеспечивает достаточную степень независимости Антикоррупционного бюро, и считает, что его компетенция по надзору за финансированием политических партий и мониторингу деклараций об имуществе и интересах высокопоставленных должностных лиц требуют внесения в закон дополнительные гарантии, - об этом говорится в заключении Венецианской комиссии по Антикоррупционному бюро.
«22 сентября 2023 года председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили запросил мнение Венецианской комиссии по поводу положений закона о борьбе с коррупцией, касающихся Антикоррупционного бюро.
В заключении Венецианской комиссии упоминаются различные положительные особенности новых положений закона, а именно то, что Антикоррупционное бюро создано как отдельная структура с высокой степенью финансовой независимости. Тем не менее, Венецианская комиссия заявляет, что существующий институциональный проект не обеспечивает достаточный уровень независимости Антикоррупционного бюро, и считает, что его полномочия по надзору за финансированием политических партий и мониторингу деклараций об имуществе и интересах высокопоставленных чиновников требуют включения в закон дополнительных гарантий», - говорится в документе.
По заключению Венецианской комиссии, в этой связи особую проблематику вызывает тот факт, что назначение и увольнение главы Антикоррупционного бюро в большей части находится в руках премьер-министра.
Венецианская комиссия также рекомендует внести дальнейшие изменения в закон относительно оснований увольнения, тем самым ограничивая свободу действий органа, принимающего решение об увольнении.
«Внести дополнительные поправки в закон относительно оснований увольнения, которые ограничивают свободу действий органа, принимающего решение об увольнении в этом отношении, в частности ограничить основания, связанные с «исполнением служебных обязанностей» обычными случаями физической или умственной недееспособности, и уточнить/определить положения о судимости, употреблении наркотиков и соответствии», - говорится в документе.
Также Венецианская комиссия рекомендует пересмотреть некоторые другие элементы положений ноября 2022 года.
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