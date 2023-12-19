

Глава Минюста: Успех по делу об убийстве Гиги Отхозория во многом обусловлены предыдущими выигранными делами

19.12.2023 17:21





«Это решение Страсбургского суда и успех по делу об убийстве Гиги Отхозория во многом обусловлены предыдущими выигранными делами», — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.



По его словам, в деле об убийстве Отхозория государство участвовало в качестве третьей стороны и помогало добывать доказательства.



Кроме того, как отметил Рати Брегадзе, именно в период правления «Грузинской мечты» стало возможным раз и навсегда доказать истину, и Грузия выиграла все межгосударственные судебные процессы.



«Не так давно возобновилось производство по делу т.н. ползучей оккупации и сегодня суд опубликовал решение по делу Охтозория, согласно которому установлено нарушение права на жизнь. Разумеется, ответственность была возложена на Россию, которая осуществляет эффективный контроль над оккупированными территориями Грузии. Соответственно, данное решение еще раз подтвердило то обстоятельство, о котором суд говорил в предыдущих решениях, и, конечно, в этом большая заслуга работающих в Грузии людей, которые занимаются этими вопросами. В частности, сотрудники Минюста», — заявил Брегадзе.



Кроме того, на вопрос журналиста: «В оккупированной Абхазии Россия и сепаратистский режим пытаются изменить национальность и фамилии грузин и изменить их национальность не на грузинскую, а на абхазскую» Какой может быть реакция центральных властей, что может сделать правительство Грузии и почему Россия отвечает на нашу мирную политику такими шагами», Рати Брегадзе ответил:



«Все это результат оккупации, и, конечно, когда государство, в данном случае Грузия, не может осуществлять эффективный контроль над определенной частью территории, там, к сожалению, совершается ряд преступлений. Одним из главных решений здесь является восстановление территориальной целостности мирным путем, для чего правительство Грузии делает абсолютно все, чтобы решить этот вопрос мирным путем.



Что касается конкретных преступлений, то мы вместе с нашими международными партнерами примем все необходимые меры для расследования этих преступлений, а также расследования возможных соответствующих преступлений, а также привлечения виновных к ответственности», — заявил Рати Брегадзе.



Для справки, Европейский суд по правам человека признал РФ ответственной за убийство Гиги Отхозория и постановил выплатить семье 130 тысяч евро.







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