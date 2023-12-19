

Папуашвили: Мы не присоединяемся к санкциям в отношении России!

19.12.2023 17:30





Наша политика относительно санкций хорошо известна. Мы не присоединяемся к санкциям в отношении России. Это решение принесло нам то, что Грузия не оказалась под риском войны и получила статус кандидата, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по поводу решения о продлении «списка Магнитского».



Как отметил Папуашвили, в этом списке речь идет не только о России, в нем упомянуты несколько стран.



«Этот список санкций распространяется не только на Россию, вы знаете, он также касается ряда стран, и в частности, Грузия присоединилась к вопросам, связанным с Северной Кореей и Приднестровьем. Что касается санкций в отноше6нии России, у Грузии есть заявленная политика, и мы будем следовать этой политике. Эта политика принесла нам то, что у нас достаточно стабильная ситуация в Грузии, которая обеспечивает наше экономическое развитие. Эта политика принесла нам статус кандидата. По поводу решения и деталей вам ответит МИД. Опять же, наша политика в отношении санкций хорошо известна. Мы не присоединяемся к санкциям против России. Это решение принесло нам то, что Грузия не оказалась под риском войны, экономического коллапса и получила статус кандидата», - заявила Шала Папуашвили.



Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Европейский совет поддержал продление «списка Магнитского» до 8 декабря 2026 года. По его информации, к этому решению присоединяются страны-кандидаты в члены ЕС: Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Республика Молдова и Босния и Герцеговина. Следует отметить, что Грузии в этом перечне нет.





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