

Венецианская комиссия и БДИПЧ имеют вопросы в связи с независимостью и беспристрастностью ЦИК Грузии

19.12.2023 18:32





Предлагаемые поправки недостаточны для обеспечения политического процесса, основанного на консенсусе, что имеет решающее значение для независимости и беспристрастности ЦИК и доверия общества к этому институту, - об этом говорится в совместном заключении Венецианской комиссии и БДИПЧ относительно законопроекта изменений в Избирательный кодекс и регламент парламента Грузии.



«22 сентября 2023 года председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили запросил у Венецианской комиссии заключение по проекту поправок в Избирательный кодекс и регламент парламента Грузии. Поскольку это заключение относится к избирательной сфере, оно подготовлено совместно Венецианской комиссией и БДИПЧ», - говорится в документе.



Венецианская комиссия и БДИПЧ признают, что существует цель устранить некоторые недостатки нынешней избирательной системы до следующих парламентских выборов, но обеспокоены тем, что несколько важных рекомендаций еще не реализованы.



В заключении, в частности, отмечается, что после политического соглашения, достигнутого между большинством и несколькими оппозиционными партиями в Грузии 19 апреля 2021 года, были внесены существенные изменения, в том числе в связи с составом ЦИК, что приветствуется Венецианской комиссией и БДИПЧ.



«Между тем был принят ряд дополнительных поправок, выходящих за рамки этого широкого политического соглашения. По мнению Венецианской комиссии и БДИПЧ, проект нынешних изменений является шагом в правильном направлении, но он нуждается в дальнейшей доработке», - говорится в документе.



Венецианская комиссия и БДИПЧ считают, что предложение вновь ввести требование о том, чтобы председатель ЦИК и беспартийные члены избирались/назначались квалифицированным большинством, является решающим и неотложным.



Венецианская комиссия и БДИПЧ также повторяют свои предыдущие рекомендации относительно состава избирательных комиссий, а именно:



«Необходимо обеспечить прозрачное формирование отборочной комиссии и ее беспристрастных и авторитетных членов, а также обеспечить процесс прозрачного, основанного на заслугах выдвижения беспартийных членов и председателя ЦИК, необходимо четко определить, на каких основаниях члены, выдвинутые партиями, могут быть уволены, а избирательные органы более низкого уровня (окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии) должны определить критерии членства и процесс отбора, чтобы обеспечить прозрачные, действительно основанные на заслугах процессы назначения беспартийных членов».





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