

ЦИК распространяет заявление по поводу создания избирательных участков за рубежом

19.12.2023 18:34





В последнее время распространилось много информации о создании избирательных участков за рубежом; Среди прочего — призывы/заявления к избирательным комиссиям открыть избирательные участки на основании подписей, собранных гражданами Грузии, проживающими за рубежом, говорится в сообщении Центризбиркома.



По мнению ЦИК, вышеизложенное уже приняло агитационный характер, и неправильная трактовка вопроса может нанести вред избирательной среде и ввести избирателей в заблуждение.



В ЦИК отмечают, что решение о создании избирательных участков в другом государстве, которое принимает ЦИК на заседании, основано на данных, предоставленных МИД.



По данным ЦИК, список лиц, зарегистрированных за рубежом, составляет Агентство по развитию госуслуг и передает в Центризбирком не позднее 18-го дня до дня голосования.



«В период выборов парламента Грузии не позднее 19-го дня с момента назначения выборов до дня выборов избиратель освобождается от уплаты консульского сбора, установленного для консульского учета. Список лиц, зарегистрированных за рубежом, составляется Агентством развития государственных услуг и передается в ЦИК не позднее 18-го дня до дня голосования.



Мы хотели бы призвать все вовлеченные стороны учитывать и соблюдать избирательные процедуры, исходя из политических целей, не вводить избирателей в заблуждение и не наносить ущерб избирательной среде. Выборы — общее дело, и каждый несет свою долю ответственности в этом важном процессе», — говорится в заявлении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





