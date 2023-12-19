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ЦИК распространяет заявление по поводу создания избирательных участков за рубежом
19.12.2023 18:34
В последнее время распространилось много информации о создании избирательных участков за рубежом; Среди прочего — призывы/заявления к избирательным комиссиям открыть избирательные участки на основании подписей, собранных гражданами Грузии, проживающими за рубежом, говорится в сообщении Центризбиркома.
По мнению ЦИК, вышеизложенное уже приняло агитационный характер, и неправильная трактовка вопроса может нанести вред избирательной среде и ввести избирателей в заблуждение.
В ЦИК отмечают, что решение о создании избирательных участков в другом государстве, которое принимает ЦИК на заседании, основано на данных, предоставленных МИД.
По данным ЦИК, список лиц, зарегистрированных за рубежом, составляет Агентство по развитию госуслуг и передает в Центризбирком не позднее 18-го дня до дня голосования.
«В период выборов парламента Грузии не позднее 19-го дня с момента назначения выборов до дня выборов избиратель освобождается от уплаты консульского сбора, установленного для консульского учета. Список лиц, зарегистрированных за рубежом, составляется Агентством развития государственных услуг и передается в ЦИК не позднее 18-го дня до дня голосования.
Мы хотели бы призвать все вовлеченные стороны учитывать и соблюдать избирательные процедуры, исходя из политических целей, не вводить избирателей в заблуждение и не наносить ущерб избирательной среде. Выборы — общее дело, и каждый несет свою долю ответственности в этом важном процессе», — говорится в заявлении.
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