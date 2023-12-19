

Минздрав Грузии: В аптеках искусственно завышают цены, в ряде случаев в 32 раза

19.12.2023 18:53





Минздрав Грузии заявляет, что цены на лекарства в аптеках искусственно завышают на 1000, 2000, а иногда и более чем на 3000%. Речь идет о лекарствах, на которые пока не влияют референтные цены [на которые установлен верхний предел].



В министерстве также указывают, что лекарства в крупных аптечных сетях имеют приблизительно одинаковые цены, что дает основания для обоснованных подозрений в согласованном и искусственном завышении цен со стороны фармацевтических компаний и их неправомерного использования доминирующего положения.



«Искусственное повышение цен на лекарства неприемлемо для Минздрава. При существующих несправедливых ценах и нездоровой конкуренции сектор, с целью обеспечить себе максимальную прибыль, наносит вред гражданам, «, — читаем в сообщении министерства.



В Минздраве заявили, что свяжутся с Агентством по конкуренции для изучения вопроса и передадут все необходимые документы. Кроме того, ведомство сообщает, что в ближайшее время на указанные лекарства будет установлен верхний предел цен.



Министр здравоохранения Зураб Азарашвили объявил об установлении референтных цен в мае 2022 года.



Грузия является одной из ведущих стран мира по расходам на лекарства – в частности, на лекарства тратится 36% от общих расходов на здравоохранение. Кроме того, эти расходы являются одним из факторов обнищания населения.



По данным Фонда Курацио, референтное ценообразование является одним из инструментов регулирования цен на лекарства, использование которого позволяет сделать лекарства более доступными для граждан, приблизить цену к ценам соседних стран и сэкономить и ту часть бюджета страны, которая тратится на лекарства. При этом в фонде отмечают, что при планировании референтного ценообразования необходимо учитывать местный контекст и разрабатывать политику цен с учетом местных особенностей, поскольку единой общей формулы успешной реализации ценовой политики не существует.







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