

Хавьер Коломина: Мы ожидаем, что Грузия выполнит 9 шагов

19.12.2023 20:23





Это исторический момент для Грузии, 2024 год будет столь же критически важным, как и решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, - заявил специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина на брифинге, проведенном в Тбилиси.



«Это мой шестой визит в регион и мой второй визит в Грузию в 2023 году. Это очень счастливый визит, потому что я очень рад. Я поздравил грузинский народ и грузинских официальных лиц с решением о предоставлении статуса кандидата в ЕС во время встреч, которые у меня были.



Я думаю, что это очень хорошая новость, исторический момент для Грузии! Это также хорошая новость для международного сообщества. Я думаю, что это открывает момент, которым мы должны воспользоваться в 2024 году. 2024 год будет таким же критически важным, каким было это решение. Мы ожидаем, что Грузия выполнит 9 шагов, реформы, которые должны быть проведены в рамках этих 9 шагов, чтобы соответствовать требованиям, которые также есть у НАТО.



У меня уже были встречи с премьер-министром, президентом, министром обороны, а также встречусь с министром иностранных дел. Я также встретился с председателем парламента. В целом все встречи были хорошими. Мы говорили о двустороннем сотрудничестве, которое по-прежнему очень хорошее. Мы говорили о возможностях, которые открывает это решение ЕС, а также о путях поддержки процесса евроатлантической интеграции», - заявил Коломина.





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