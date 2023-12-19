

Хавьер Коломина: Мы надеемся увидеть реальную, живую демократическую практику на выборах 2024 года

19.12.2023 20:23





Мы надеемся увидеть реальную, живую демократическую практику на выборах 2024 года, - заявил специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина на брифинге, проведенном в Тбилиси.



«Демократия для нас фундаментальна, для Альянса она имеет принципиальную ценность. И мы хотим, чтобы демократия работала так, как должна. Итак, выборы – это важная часть демократии, они должны проводиться честным и конкурентным путем. Это послание, которое я передал президенту, премьер-министру, министрам...



[Тема выборов] была частью разговоров с оппозицией, но я думаю, что насколько важны выборы, настолько важна роль оппозиции и власти. Демократия функционирует благодаря всем нам, всем гражданам, работающим вместе. Так что, с моей точки зрения, это совместная ответственность правительства и оппозиции.



Я ожидаю, что 2024 год будет очень важным для грузин в виду реформ, о которых я упомянул, а также потому, что 2024 год закончится выборами, и мы надеемся, что увидим реальную живую демократическую практику», - заявил Коломина.





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