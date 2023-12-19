

Хавьер Коломина: По моему мнению, Грузия будет приглашена на Вашингтонский саммит

19.12.2023 20:24





«Мы даже еще не начали говорить о приглашении партнеров на Вашингтонский саммит, мы только начали обсуждать, что будет важным и приоритетным на этом саммите», — заявил специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.



По мнению Коломины, есть достаточно оснований полагать, что Грузия будет приглашена на вашингтонский саммит.



«На этом этапе я уже могу вам сказать, что мы снова будем работать над созданием той атмосферы между нашими партнерами, которая называется помощью Украине, мы продолжим работать над решениями по обороне и сдерживанию, о которых мы часто говорим. Также мы работаем с партнерами на юге, что сейчас очень актуально. Как я вам уже говорил, сейчас сложно говорить о том, кто примет участие в Вашингтонском саммите. Эти разговоры должны проводиться среди союзников и решения должны приниматься ими. По моему мнению, Грузия будет приглашена и представлена. Пока не знаю, на каком уровне, но верю, что есть достаточно оснований полагать, что Грузия будет приглашена. Трудно говорить о том, поступит ли приглашение на высшем уровне или на уровне министра, но я верю и уверен, что в конечном итоге Грузия будет представлена ​​на саммите», — заявил Коломина.





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