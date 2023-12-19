

Спецпредставитель НАТО: С Китаем должна быть сбалансированная внешняя политика

19.12.2023 20:59





Партнерство с Китаем и получение инвестиций от него возможно, но Россия – это иная история, - заявил специальный представитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина на пресс-конференции в Тбилиси.



По его словам, с Китаем должна быть сбалансированная внешняя политика.



«Мы часто говорили об этом во время моих визитов в Тбилиси. Мы живем в мире геостратегического соревнования, это ясно. Мы не сравниваем ситуации России и Китая, но у нас есть опасения по поводу вызовов безопасности, которые представляет Китай. В этом отношении мы считаем, что даже наши партнеры и наши союзники могут иметь более слаженные отношения с Китаем, потому что Китай может быть в некоторой степени партнером, может быть глобальным актором, с которым можно взаимодействовать. НАТО взаимодействует с Китаем, но в то же время вы должны понимать тот факт, что он [Китай] представляет эти проблемы безопасности, особенно когда речь идет о критической инфраструктуре и зависимостях, которые могут создать некоторые [китайские] инвестиции.



Это не означает, что вы не можете сотрудничать с Китаем или получать инвестиции из Китая. Россия – это совсем иная история. Она, как вы знаете, для нас угроза, завоеватель, и наше мнение о России не изменится, пока идет война.



Это была часть моих разговоров с грузинскими официальными лицами. Им необходимо осознавать риски создания зависимостей, особенно в критической инфраструктуре. В то же время мы понимаем необходимость инвестиций в отрасли, которые не создают таких зависимостей. Поэтому в целом должна быть сбалансированная внешняя политика», - заявил Коломина.





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