

Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз штата

20.12.2023 11:25





Верховный суд американского штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз штата в 2024 году.



Как пишет Reuters, суд постановил, что Трамп, исходя из 14-й поправки к Конституции США, не имеет права быть кандидатом в президенты. Суд оставил в силе решение судьи о причастности Трампа к беспорядкам 6 января 2021 года, а также отменил его вывод о том, что запрет не распространяется на президента.



Трамп пообещал обжаловать это решение в Верховном суде США, который, по заявлению суда Колорадо, отложит вынесение вердикта как минимум до 4 января 2024 года, чтобы Трамп мог подать апелляцию.



В избирательной администрации Колорадо поясняют, что вопрос должен быть решен к 5 января, то есть к установленному законом сроку определения списка кандидатов на праймериз «Республиканской партии».



Представители предвыборной кампании Трампа назвали решение суда «недемократическим».



Как пишет Reuters, решение Верховного суда штата касается только Колорадо, но обязательно повлияет на президентскую кампанию 2024 года.







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