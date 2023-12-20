

Мэрия Тбилиси полностью профинансирует всех пользователей программы «Медикаменты для лечения рака груди»

20.12.2023 11:59





С января 2024 года мэрия Тбилиси будет полностью финансировать всех пользователей программы «Медикаменты для лечения рака груди».



Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.



«В рамках программы дорогостоящие лечебные медикаменты будут на 100% профинансированы для всех пользователей программы, подобно гражданам, входящим в базу социально незащищенных. До этого изменения городская служба здравоохранения и социального обеспечения финансировала предусмотренные программой услуги лицам без статуса социально незащищенных только на 80%, а в отдельных случаях - на 50%. Это решение существенно облегчит финансовое бремя пациентов и их семей», - сказал Каха Каладзе.



По его словам, в случае ранней стадии рака груди мэрия Тбилиси финансирует в течение года одного пациента минимум на 21 600 и максимум на 61 150 лари, а в случае метастатической формы – минимум на 40 500 и максимум на 65 340 лари.





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