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ЦИК Грузии призвал оппозицию перестать вводить в заблуждение избирателей из-за участков для голосования за рубежом
20.12.2023 12:30
ЦИК Грузии призвал оппозицию “"прекратить агитацию" и перестать вводить в заблуждение избирателей из-за участков для голосования за рубежом.
Речь идет о призывах открыть за рубежом дополнительные избирательные участки на выборах 2024 года, чтобы проголосовать смогли как можно больше выехавших из страны граждан Грузии.
"Неправильная трактовка вопроса может нанести ущерб избирательной среде и ввести в заблуждение избирателей”, – говорится в заявлении Центризбиркома.
Комиссия отмечает, что, в соответствии с законодательством, списки избирателей за рубежом составляются на основании данных МИД о гражданах, состоящих на консульском учете. Голосовать могут и те, кто не встал на консульский учет – не позднее чем за 19 дней до выборов они должны пройти регистрацию в избирательной комиссии при дипломатическом представительстве.
В оппозиции ранее заявили, что за границей находятся до миллиона граждан Грузии, имеющих право голоса на выборах. При этом на консульском учете в сентябре состояли чуть более 60 тысяч человек. Партии "Дроа" и "Гирчи- больше свободы" призвали собирать подписи, чтобы открыть как можно больше участков за рубежом в день парламентских выборов 2024 года.
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