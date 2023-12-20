Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЦИК Грузии призвал оппозицию перестать вводить в заблуждение избирателей из-за участков для голосования за рубежом


20.12.2023   12:30


ЦИК Грузии призвал оппозицию “"прекратить агитацию" и перестать вводить в заблуждение избирателей из-за участков для голосования за рубежом.

Речь идет о призывах открыть за рубежом дополнительные избирательные участки на выборах 2024 года, чтобы проголосовать смогли как можно больше выехавших из страны граждан Грузии.

"Неправильная трактовка вопроса может нанести ущерб избирательной среде и ввести в заблуждение избирателей”, – говорится в заявлении Центризбиркома.

Комиссия отмечает, что, в соответствии с законодательством, списки избирателей за рубежом составляются на основании данных МИД о гражданах, состоящих на консульском учете. Голосовать могут и те, кто не встал на консульский учет – не позднее чем за 19 дней до выборов они должны пройти регистрацию в избирательной комиссии при дипломатическом представительстве.

В оппозиции ранее заявили, что за границей находятся до миллиона граждан Грузии, имеющих право голоса на выборах. При этом на консульском учете в сентябре состояли чуть более 60 тысяч человек. Партии "Дроа" и "Гирчи- больше свободы" призвали собирать подписи, чтобы открыть как можно больше участков за рубежом в день парламентских выборов 2024 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна