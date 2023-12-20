

ЦИК Грузии призвал оппозицию перестать вводить в заблуждение избирателей из-за участков для голосования за рубежом

20.12.2023 12:30





ЦИК Грузии призвал оппозицию “"прекратить агитацию" и перестать вводить в заблуждение избирателей из-за участков для голосования за рубежом.



Речь идет о призывах открыть за рубежом дополнительные избирательные участки на выборах 2024 года, чтобы проголосовать смогли как можно больше выехавших из страны граждан Грузии.



"Неправильная трактовка вопроса может нанести ущерб избирательной среде и ввести в заблуждение избирателей”, – говорится в заявлении Центризбиркома.



Комиссия отмечает, что, в соответствии с законодательством, списки избирателей за рубежом составляются на основании данных МИД о гражданах, состоящих на консульском учете. Голосовать могут и те, кто не встал на консульский учет – не позднее чем за 19 дней до выборов они должны пройти регистрацию в избирательной комиссии при дипломатическом представительстве.



В оппозиции ранее заявили, что за границей находятся до миллиона граждан Грузии, имеющих право голоса на выборах. При этом на консульском учете в сентябре состояли чуть более 60 тысяч человек. Партии "Дроа" и "Гирчи- больше свободы" призвали собирать подписи, чтобы открыть как можно больше участков за рубежом в день парламентских выборов 2024 года.





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