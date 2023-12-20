

Лидер «Грузинской мечты» обещает провести парламентские выборы «должным образом»

20.12.2023 12:40





Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что партия власти «хорошо подготовилась» к парламентским выборам и обещает, что выборы пройдут «должным образом» — «ни у кого не будет повода критиковать их».



Как отметил Ираклий Кобахидзе, законодательство коренным образом изменилось, что напрямую влияет на избирательные процедуры.



«Ко дню выборов процедуры коренным образом меняются — вводятся правила электронного голосования. Регистрация избирателей будет осуществляться электронным способом, и также голосование, подсчет голосов будет осуществляться электронным способом, что является очень важным новшеством.



Вы помните, в день выборов были серьезные трудности, в том числе человеческие ошибки, несбалансированные протоколы — это 30-летняя проблема в электоральной истории нашей страны.



Все это решается одним махом за счет того, что изменилось законодательство, внедрена электронная регистрация и голосование. То есть в день выборов, проблемный или спекулятивный вопрос, практически все было решено одной рукой законодательными изменениями», — пояснил Кобахидзе.



Отметим, парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года.





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