|
|
|
Лидер «Грузинской мечты» обещает провести парламентские выборы «должным образом»
20.12.2023 12:40
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что партия власти «хорошо подготовилась» к парламентским выборам и обещает, что выборы пройдут «должным образом» — «ни у кого не будет повода критиковать их».
Как отметил Ираклий Кобахидзе, законодательство коренным образом изменилось, что напрямую влияет на избирательные процедуры.
«Ко дню выборов процедуры коренным образом меняются — вводятся правила электронного голосования. Регистрация избирателей будет осуществляться электронным способом, и также голосование, подсчет голосов будет осуществляться электронным способом, что является очень важным новшеством.
Вы помните, в день выборов были серьезные трудности, в том числе человеческие ошибки, несбалансированные протоколы — это 30-летняя проблема в электоральной истории нашей страны.
Все это решается одним махом за счет того, что изменилось законодательство, внедрена электронная регистрация и голосование. То есть в день выборов, проблемный или спекулятивный вопрос, практически все было решено одной рукой законодательными изменениями», — пояснил Кобахидзе.
Отметим, парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна