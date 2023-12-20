

Сиоридзе: Венецианская комиссия и ОБСЕ/ БДИПЧ включили красный избирательной реформе, предложенной «Грузинской мечтой»

20.12.2023 13:59





Венецианская комиссия и ОБСЕ/ БДИПЧ включили красный избирательной реформе, предложенной «Грузинской мечтой»- критика практически во всех частях, - об этом на брифинге заявил один из лидеров партии «Лело», оппозиционный заместитель председателя ЦИК Грузии Георгий Сиоридзе.



По его словам, Венецианская комиссия своим отчетом, подготовленным в связи с избирательной реформой, недвусмысленно подтверждает то, о чем «Лело» говорит последние полтора года.



Сиоридзе отмечает, что, по мнению Венецианской комиссии, избирательная администрация стоит перед самым большим вызовом в плане общественного доверия, и данные изменения не способствуют появлению доверия.



«На фоне этого исторического и радостного события предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС, вчера Венецианская комиссия и ОБСЕ/БДИПЧ включили красный избирательной реформе, предложенной и направленной им для заключения "Грузинской мечтой". Избирательная реформа целью которой была объявлена евроинтеграция, еще в рамках выполнения плана из 12 пунктов, особенно приведение в соответствие с замечаниями еврокомиссара Оливера Вархели и совершенствование избирательного законодательства, раскритикована практически во всех частях. Венецианская комиссия недвусмысленно утверждает то, о чем «Лело» говорит последние полтора года. В частности, что председатель и члены ЦИК должны избираться большинством в 2/3, а не предложенным большинством в 3/5, и при антитупиковом механизме, как это предусмотрено соглашением Шарля Мишеля, которое «Грузинская мечта» в одностороннем порядке объявила аннулированным. То, что существует кризис легитимности в ЦИК и действующий председатель и два члена, которые были избраны на 6-месячный срок с антитупиковым механизмом и срок полномочий которых продлен. Венецианская комиссия отмечает, что шестимесячный срок продлевать нельзя, и это противоречит смыслу антитупикового механизма», - заявил Сиоридзе.





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