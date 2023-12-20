

С 1 января следующего года в определенные часы в столице будет ограничено движение крупногабаритного транспорта

20.12.2023 14:02





С 1 января следующего года в определенные часы в столице будет ограничено движение крупногабаритного транспорта, - об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.



По его информации, парламент поддержал соответствующий закон, который предусматривает введение ограничений на движение транспортных средств с большими габаритами в конкретных местах столицы.



Как отметил Каладзе, ограничение для транспортных средств категорий M3, N2 и N3 будет действовать в промежутках 08:00-11:00 и 17:00-20:00.



«Должен отметить, что в сотрудничестве с «Бизнес-ассоциацией Грузии» и представителями бизнес-сектора мы максимально учли их просьбы, возможности, согласовали их позиции и приняли оптимальное решение, которое не нанесет ущерба частному сектору и, в свою очередь, окажет положительное влияние на передвижение в городе, особенно в часы пик. Этот порядок вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно порядку, который должен быть утвержден сакребуло, в административных границах муниципалитета Тбилиси в промежутках 08:00-11:00 и 17:00-20:00 будет запрещено движение транспортных средств категорий M3, N2 и N3», - заявил Каха Каладзе.





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