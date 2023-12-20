

Саакашвили: Предлагаю оппозиции создать комитет единства политической активности

20.12.2023 14:03





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обращается к «Национальному движению» с инициативой создать комитет политических активностей и единства.



Как отметил Саакашвили в ходе судебного процесса, включившись из клиники "Вивамед", это должен быть политический совещательный орган, который будет генератором новых идей путем национального согласия и консенсуса. Саакашвили считает, что в это политсовещание должны войти 20-25 членов. Он выразил желание членства в подобном объединении.



«Помимо того, что нам нужна полная координация оппозиции, вне зависимости от различия взглядов, без этой координации дело не делается. Сила в единстве! Я в этом абсолютно уверен. Я также хочу предложить создать вместе с «Национальным движением» комитет политической активности и единства, как в Америке. Сюда должны входить председатель «Национального движения», председатель фракции, генеральный секретарь, председатель политсовета, но также должны входить известные общественности лица, должна войти Софо Джапаридзе, которая будет моим представителем в этом комитете. Хочу сказать всем, что наряду с суперпакетом этого комитета, это должно быть место генерации идей, он должен быть практически свободным от всякой бюрократии, гибким, структурой национального согласия, политическим совещанием, которое путем национального согласия и консенсуса будет генератором новых идей, местом быстрого реагирования и диалога с другими. Потому что ни в коем случае нам нельзя закрываться. Я хочу войти в этот комитет вместе с вами, совещаться вместе с вами и создавать вместе с вами ту ситуацию, которая делает нашу способность бороться совершенно недвусмысленной, и в этом направлении мы должны делать все вместе и очень быстро продвинуться вперед. В него должны войти 20-25 человек и должно быть постоянное совещание. Возможно, в будущем мы также выберем председателя, примем решение все вместе», - сказал Саакашвили.



Он заострил внимание на важности предстоящих выборов и отметил, что цель нынешней власти – сохранить ее, однако Европа - это именно смена власти.



«Мы знаем, каковы их намерения - их намерение - оставаться у власти постоянно любой ценой, но Европа подразумевает изменение власти. Поэтому я представляю себе следующие выборы очень конкретно, прежде всего, это должно быть в полной координации оппозиции. Это самые исторические выборы с 1990 года», - заявил Саакашвили.





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