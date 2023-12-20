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Шалва Папуашвили и члены парламентского большинства находились на военной базе Мухровани
20.12.2023 14:04
Председатель парламента и члены парламентского большинства находились на военной базе Мухровани.
Шалву Папуашвили и депутатов приняли заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили. Гости ознакомились с ходом строительства новой базы Командования специальных операций.
В Мухровани интенсивно идут строительные работы новой военной базы Командования специальных операций. Масштабные инфраструктурные работы предусматривают строительство 24 новых зданий и реабилитацию трех старых.
На строительство данной базы выделено 70 миллионов лари, и после её завершения она станет новым местом дислокации Командования специальных операций.
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