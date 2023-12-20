

Каладзе: Мэрия столицы с 2024 года на 100% профинансирует всех бенефициаров программы лечения рака молочной железы

20.12.2023 14:06





«Мэрия столицы с 1 января 2024 года обеспечит 100-процентное финансирование всем бенефициарам программы лечения рака молочной железы», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства.



По словам Кахи Каладзе, это решение существенно облегчит финансовое бремя пациентов и их семей.



«Дорогостоящие лекарственные медикаменты, в рамках программы, будут профинансированы на 100% всем бенефициарам программы, как и гражданам, входящим в группу социально незащищенных слоев населения. До указанного изменения, услуги, предоставляемые программой лицам без статуса социально незащищенных, финансировались Городской службой здравоохранения и социального обеспечения только на 80%, а в некоторых случаях и на 50%. Решение существенно облегчит финансовое бремя пациентов и их семей», — заявил Каха Каладзе.



Как отметил Каладзе, в случае рака молочной железы на ранней стадии, мэрия Тбилиси профинансирует одного пациента не менее чем на 21 600 лари и не более 61 150 лари в год, а при метастатической форме не менее 40 500 лари и не более 65 340 лари в год.





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