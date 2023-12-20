

Центризбирком призвал оппозицию “прекратить агитацию” по поводу участков для голосования за рубежом

20.12.2023 14:08





Центризбирком Грузии призвал оппозицию “прекратить агитацию” и перестать вводить в заблуждение избирателей из-за участков для голосования за рубежом.



Речь идет о призывах открыть за рубежом дополнительные избирательные участки на выборах 2024 года, чтобы проголосовать смогли как можно больше выехавших из страны граждан Грузии.



“Вышеизложенное приняло агитационный характер, и неправильная трактовка вопроса может нанести ущерб избирательной среде и ввести в заблуждение избирателей”, – говорится в заявлении Центризбиркома.



Комиссия отмечает, что в соответствии с законодательством списки избирателей за рубежом составляются на основании данных МИД о гражданах, состоящих на консульском учете.



Голосовать могут и те, кто не встал на консульский учет – не позднее чем за 19 дней до выборов они должны пройти регистрацию в избирательной комиссии при дипломатическом представительстве. Дополнительный список Центризбирком должен получить не позднее чем за 18 дней до дня голосования.



Активность граждан Грузии, проживающих за рубежом, может иметь решающее значение на выборах 2024 года, ранее заявили оппозиционные партии “Гирчи-больше свободы” и “Дроа”.



Партии представили проект, цель которого – сделать максимально доступным процесс голосования. В частности, партии предлагают открыть как можно больше избирательных участков.



“По имеющимся данным, за пределами страны насчитывается около миллиона человек, наших граждан, имеющих право голоса”, – заявил Зураб Джапаридзе, лидер “Гирчи-больше свободы”. Он утверждал, что группа не менее из 50 иммигрантов, проживающих в любом городе зарубежного государства, может подать заявку на открытие избирательного участка, независимо от того, стоят они на консульском учете или нет.



Он призвал все заинтересованные общественные группы помочь определить города, где есть достаточное количество граждан Грузии.



По данным МИД Грузии на сентябрь этого года, на консульском учете за рубежом состояли всего 62,6 тысяч граждан Грузии. Эта цифра во много раз меньше реального числа грузинских мигрантов.









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