

Парламент Франции одобрил закон об ужесточении иммиграционной политики

20.12.2023 14:10





Парламент Франции одобрил закон об ужесточении иммиграционной политики. Законодательную инициативу поддержали обе палаты парламента. В нижней палате — Законодательном собрании, документ поддержали 349 депутатов, против — 186.



Члены как центристской партии президента Макрона, так и ультраправой партии Марин Ле Пен проголосовали за иммиграционный закон.



Законодательные изменения предполагают упрощение депортации мигрантов, прибывших во Францию ​​нелегально, и усложнение получения социальной помощи. Кроме того, новые правила усложняют мигрантам привоз членов своей семьи во Францию.



Законопроект также предусматривает лишение французского гражданства лиц с двойным гражданством, совершивших преступления против правоохранительных органов.



«Сегодня необходимы строгие меры», — заявил после голосования министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.



Марин Ле Пен также приветствовала законодательные изменения, назвав закон «идеологической победой».





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