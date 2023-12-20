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Парламент Франции одобрил закон об ужесточении иммиграционной политики
20.12.2023 14:10
Парламент Франции одобрил закон об ужесточении иммиграционной политики. Законодательную инициативу поддержали обе палаты парламента. В нижней палате — Законодательном собрании, документ поддержали 349 депутатов, против — 186.
Члены как центристской партии президента Макрона, так и ультраправой партии Марин Ле Пен проголосовали за иммиграционный закон.
Законодательные изменения предполагают упрощение депортации мигрантов, прибывших во Францию нелегально, и усложнение получения социальной помощи. Кроме того, новые правила усложняют мигрантам привоз членов своей семьи во Францию.
Законопроект также предусматривает лишение французского гражданства лиц с двойным гражданством, совершивших преступления против правоохранительных органов.
«Сегодня необходимы строгие меры», — заявил после голосования министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Марин Ле Пен также приветствовала законодательные изменения, назвав закон «идеологической победой».
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