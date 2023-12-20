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В «Грузинской мечте» называют «непонятной» рекомендацию Венецианской комиссии
20.12.2023 14:26
Депутат «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе называет «непонятной» рекомендацию Венецианской комиссии, согласно которой руководителя Антикоррупционного бюро вместо главы правительства должен назначать парламент.
По оценке Миканадзе, Антикоррупционное бюро начало активно функционировать с сентября, и глава бюро активно включен в реализацию полномочий, возложенных компетенцией.
По словам Миканадзе, «касательно главы бюро и процедуры его избрания вопросов не существует».
«До сегодняшнего дня я не слышал, чтобы бюро что-то не реализовало или что есть вопросы по поводу того, что оно делает.
Мы более детально обсудим вопрос, какие правовые аргументы существуют вокруг конкретной рекомендации.
До февраля достаточно времени, чтобы более детально и глубоко рассмотреть рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ», - сказал Гиви Миканадзе.
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