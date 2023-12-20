

Саакашвили: Гарантирую — после смены власти, за 4 года Грузия станет полноправным членом ЕС

20.12.2023 14:29





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, заявил, что Европа — это смена власти. При этом экс-президент гарантирует, что при условии прихода к власти «Нацдвижения» он гарантирует, что через 4 года Грузия станет полноправным членом Евросоюза.



Саакашвили отмечает, что цель партии власти «Грузинская мечта» состоит в том, чтобф находиться у власти «любой ценой».



«Но Европа означает смену правительства — теперь их главной тактикой будет запугивание, запугивание, запугивание! — в духе: «если не они, то кто же, если не они, то начнется что-то ужасное»… Но ужасное не начнется — начнется стремительное движение в сторону Европы», — заявил Саакашвили.



Экс-президент отметил, что предстоящие парламентские выборы в Грузии будут иметь историческое значение, которые должны проти в полной координации с оппозицией.



«Это самые исторические выборы с 1990 года», — подчеркнул он.



По словам третьего президента, Грузия станет полноправным членом Европейского союза через 4 года после смены власти. Он обещает общественности, что оппозиция победит на этих выборах с очень широкой коалицией.



Саакашвили отметил, что свое слово он начал торжественно потому, что Грузия получила статус кандидата в ЕС, и что это — победа народа Грузии.



«Народ должен побеждать и дальше. С самого начала, когда я поднял европейский флаг, все смеялись над нами, потом я сказал, что у нас будет соглашение об ассоциации, я был одним из создателей Восточного партнерства. Восточное партнерство заложило основу для соглашения об ассоциации. Я сказал, что соглашение об ассоциации будет подписано, и точно, оно было подписано в течение 1 месяца после окончания моего президентства.



Я сказал, что будет безвизовый режим, и мы получили его через 2 года. Когда было подписано соглашение об ассоциации, я уже не был президентом. <> Я сказал, что будет статус кандидата, и мы получили статус кандидата.



Сейчас я говорю, что мы определенно будем членами Европейского союза, но мы должны победить на этих выборах. Грузинский народ должен победить на этих выборах. Грузинский народ нельзя унижать, мы не можем быть собственностью одного человека, Грузия должна быть вашей собственностью», — заявил Саакашвили.



Экс-президент подчеркнул, что прозападники никому не позволят свернуть их проевропейского пути.



«Европа никому не позволит злоупотреблять властью внутри Грузии. Это будет совершенно новая эра. Нам просто нужно избавиться от этой пробки, потому что это пробка на дороге в Европейский союз. Мы должны выехать на автомагистраль, и я гарантирую, что Грузия станет полноправным членом Европейского союза через 4 года после смены правительства, я вам никогда ни в чем мне не лгал и не разочаровывал.



<> Теперь я обещаю, что мы победим на этих выборах вместе, с широкой коалицией, широким фронтом, и мы обязательно вместе вступим в Европейский союз», — заявил Михаил Саакашвили.



Отметим, экс-президент подключился к своему судебному процессу по делу о 7 ноября в онлайн-режиме. Государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию Imedi (ныне — проправительственный телеканал — ред.) и завладение принадлежащим бизнесмену Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.



Обвинение бывшему президенту Грузии предъявлено по статье 333 УК Грузии, что подразумевает превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



По этому делу в качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.





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