

Межведомственный координационный совет Грузии поддержал проект плана действий OGP Georgia на 2024-2025 годы

20.12.2023 15:31





В администрации правительства Грузии, как координирующего органа реформы открытого управления, состоялось заседание Межведомственного координационного совета высокого ранга открытого управления Грузии.



Совет OGP Georgia обсудил проект пятого плана действий открытого управления Грузии на 2024-2025 годы, который будет одобрен правительством Грузии в ближайшее время.



Администрация правительства ознакомила членов совета и приглашенных гостей с инициативами, предусмотренными проектом плана. План действий включает 10 инициатив, и его цель — улучшить качество доступа к информации и прозрачности, укрепить механизмы подотчетности государственных органов перед общественностью, а также увеличить возможности для взаимодействия. Проект плана также предусматривает вовлечение нескольких муниципалитетов в процесс открытого управления.



Партнерство «Открытое правительство» (OGP) было основано в 2011 году по инициативе президентов США и Бразилии, его цель — повышение прозрачности, подотчетности и эффективности правительств. Грузия была одной из первых стран, присоединившихся к OGP в 2011 году. В рамках четырех планов действий OGP Georgia, в стране был реализован ряд важных реформ открытого управления.



Высший координационный совет OGP Georgia был создан по инициативе администрации правительства Грузии. Он повторяет структуру управления партнерства «Открытое правительство» и предоставляет равные возможности участия как государственным ведомствам, так и представителям гражданского общества. В совете с правом голоса участвует по одному заместителю всех министров и руководители местных общественных организаций. Представители международных организаций в Грузии активно участвуют в деятельности совета.





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