

В Тбилиси введут временные ограничения на передвижение крупногабаритного транспорта

20.12.2023 15:48





С 1 января в столице будет ограничено движение крупногабаритного транспорта. В частности, как пояснил сегодня, 20 декабря, мэр Тбилиси Каха Каладзе, ограничения для категорий М3 (автобусы), N2 (грузовые автомобили до 3,5-12 тонн) и N3 (грузовые автомобили более 12 тонн) будет действовать в промежутках с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00 часов.



По словам мэра столицы, ограничение не будет действовать в выходные, праздничные дни и в августе.



«Кроме того, движение будет запрещено только на определенных территориях города, на тех участках, где в часы пик большие потоки и движение связано с определенными трудностями. Данное ограничение не распространяется на субботу и воскресенье, праздничные дни, предусмотренные Трудовым кодексом, а также в августе. Мы считаем, что август должен быть свободным для передвижения, потому что обычно в этот период город относительно свободен, население уезжает на отдых, и поэтому можно допустить это исключение», — сказал Каладзе.



По его словам, будут определенные исключительные случаи, на которые эта регуляция не будет распространяться. Например:



общественный транспорт;

транспорт, необходимый для ликвидации аварийных, а также угрожающих жизни и здоровью случаев (транспорт скорой помощи, спасательный, пожарный, эвакуационный и т.п.);

транспорт, необходимый для реализации муниципальных или государственных инфраструктурных проектов;

транспорт, необходимый для передвижения учащихся и студентов; необходимый для осуществления туристической деятельности и др.

бетоновозы;

при транспортировке нефтепродуктов с 08:00 до 11:00 часов;

Также будет сделано исключение для транспорта, предназначенного для развозной деятельности в период с 08:00 до 11:00. Для данной категории данное исключение будет действовать только до 1 сентября 2024 г.

Кроме того, по словам мэра столицы, за нарушение указанного правила владельцы автотранспортных средств будут оштрафованы на сумму 1000 лари, а в случае повторного вождения — на 3000 лари.





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