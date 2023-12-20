

ЕС разрешил конфискацию активов европейскими компаниями, у которых Путин отнял бизнес в РФ

20.12.2023 15:58





Российским властям до сих пор удавалось брать под контроль бизнес западных компаний, решивших уйти из страны, без каких-либо ответных мер со стороны пострадавших. Лидеры Европейского союза, договорившись о 12-м пакете санкций, решили использовать замороженные в ЕС средства для выплаты компенсаций европейским компаниям, лишившихся активов в России.



До сих пор в ЕС лишь замораживали активы физических и юридических лиц, попавших в санкционные списки. Разговоры об их конфискации велись и юридические возможности изучались, но отчуждать собственность европейское законодательство не позволяет. Теперь ЕС вводит исключение: если российское подразделение европейской компании было в принудительном порядке передано в собственность или под контроль Российской Федерации и оно находится в санкционном списке, можно будет забрать его активы и акции для, «среди прочего, выплаты согласованной адекватной компенсации» материнской компании.



«Полтора года мне приходилось повторять, что конфискация замороженных на Западе российских активов невозможна в силу отсутствия соответствующих законов», — написал по этому поводу экономист Сергей Алексашенко. «Спасибо Путину, который помог сдвинуть с места эту проблему», добавил он: за период после принятия 11-го пакета санкций ЕС президент своим указом ввел внешнее управление летом 2023 г. в российских подразделениях французской Danone и датской Carlsberg. Перед этим Путин передал Росимуществу «дочки» немецкой Uniper и финской Fortum.



Алексашенко комментирует:



12-й пакет санкций Евросоюза разрешает странам-участницам принимать законы, разрешающие конфискацию для выплаты компенсаций компаниям, чьи активы были забраны Россией в собственность или в управление. Понятно, что эти законы еще предстоит принять, и, уж тем более, эти нормы не касаются компенсаций Украине, но, похоже, это теперь становится не вопросом ДА или НЕ, а вопросом КОГДА?

Carlsberg оценивала свое российское подразделение, пивоваренную компанию «Балтика», примерно в $3 млрд. Кроме того, в заявке на продажу «Балтики» говорилось, что у нее на счетах находится $0,5 млрд, писала The New York Times (NYT). Давний знакомый Путина и основатель «Балтики» Таймураз Боллоев, которого президент поставил руководить отобранным активом, требовал от датских топ-менеджеров официально оформить передачу собственности, рассказали они NYT. «Для этого бы потребовалось, чтобы мы в буквальном смысле заключили сделку с Путиным и его администрацией, оформив законную транзакцию, в которой они могли бы получить наш бизнес практически ни за что. Мы просто не могли этого сделать», — сказал в интервью газете гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен.



В октябре он также заявил, что российские власти «украли» «Балтику». В декабре Боллоев призвал российское правительство ее национализировать.





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