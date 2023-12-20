

В список mona.ge попали брат Иванишвили и директор «Первого канала» Грузии Тинатин Бердзенишвили

20.12.2023 16:26





В список mona.ge попали директор «Первого канала» (Общественный вещатель) Грузии Тинатин Бердзенишвили и глава попечительского совета канала Васил Маглаперидзе.



Кроме того, в список внесен двоюродный брат основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили — Александр Иванишвили.



Руководство вещателя попало в список после того, как на «Первом канале» Грузии был закрыт ряд телепередач — в том числе программа Давида Горгиладзе, который не раз критиковал власти.



«Мона» отмечает, что это — «цензура и попытка вытесненить критическое мнение из организации, финансируемой гражданами». В оппозиции утверждают, что это — не первый случай увольнения из-за отличного от властей мнений:



«11 августа 2022 года Мака Туркия, критиковавшая правительство, была уволена из телекомпании по абсурдным причинам, которая 2 июня 2023 года выиграла спор против телекомпании о незаконном увольнении в суде», — говорится в пояснении.



Относительно Васила Маглаперидзе в пояснении говорится, что он стал председателем правления Общественного вещателя Грузии в 2022 году. Он возглавлял ОВГ при нынешней власти «Грузинской мечты» почти три года.



Список пополнил и журналист проправительственного телеканала Imedi TV Цотне Гегечкори — «пропагандистский журналист», отмечено на сайте.



Напомним, политическая партия «Гирчи – больше свободы» и движение «Дроа!» заявили об открытии нового проекта – сайта mona.ge, на котором оппозиционеры планируют разоблачать госслужащих Грузии, продвигающих российские интересы в стране и предоставлять против них доказательства:



«Цель проекта — выявить всех тех людей, со стороны Службы госбезопасности, которые в период предыдущих выборов участвовали в мобилизации голосов. Всех тех полицейских, которые применяют силу к мирным протестующим, которые затем дают ложные показания в суде, всех тех прокуроров, судей, которые участвуют в расправах. Среди них есть и представители СМИ, которые участвуют в пророссийской кампании», — заявили в политобъединениии.



В настоящий момент на сайте числятся 100 лиц.





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