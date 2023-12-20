

Илья Дарчиашвили провел встречи с новыми послами-нерезидентами в Грузии

20.12.2023 16:27





Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили провел встречи с новыми послами-нерезидентами в Грузии.



В частности, министр встретился с послом-нерезидентом Перу в Грузии Сесаром Аугусто де лас Касас Диасом, послом-нерезидентом Гондураса Маурисио Артуро Буэсо Чинчилья, послом-нерезидентом Бангладеша М. Аманул Хакма, послом-нерезидентом Республики Буркина-Фасо Винта Соме, послом-нерезидентом Республики Уганда Кизиге Мозесом Каваалууко.



В рамках встреч стороны обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений и перспективы дальнейшего сотрудничества. С удовлетворением было отмечено сотрудничество в рамках международных организаций. Особо были подчеркнуты возможности углубления отношений с упомянутыми странами в различных сферах, будь то экономика, туризм, образование, а также практика совместных реформ в направлении государственных сервисов.



Была подчеркнута решительная поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии со стороны данных стран.



Стороны еще раз подтвердили готовность продолжать активное сотрудничество.



Министр иностранных дел поздравил послов с началом дипломатических миссий в Грузии и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.





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