

Михаил Даушвили призывает «Национальное движение» не усиливать «Грузинскую мечту»

20.12.2023 17:03





Что означает «супер пак»? – какое счастье, что среди этих 25 человек учли и нас, - так откликается на инициативу Михаила Саакашвили депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили.



Михаил Даушвили призывает «Национальное движение» не усиливать «Грузинскую мечту» и не быть их партнерами.



«Мы не хотим, нас не интересует. То, что происходит в «Национальном движении», нам не интересно и не важно. Для нас важно, чтобы они не укрепляли «Грузинскую мечту» и не были ее партнерами. Что за «супер пак», какой «супер пак» — пусть немного опустятся с небес, спустятся на землю и поговорят о том, что реально. Какой «супер пак», какой генератор идей?! Для наших граждан «Нацдвижение» – это политическая сила прошлого, и они должны это осознать и смириться. Распадутся? Должны распасться. Нельзя, чтобы эта сила существовала в такой форме», - заявил Михаил Даушвили.





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