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Давиташвили: Ожидаем, что в этом году у нас будут рекордные доходы от туристического сектора
20.12.2023 17:04
В этом году у нас будут рекордные доходы от туристического сектора. Мы ожидаем, что это будет более 4 миллиардов долларов. В Грузии побывает более 6 миллионов визитеров, - заявил на открытии лыжного сезона вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Как отметил министр, делается все для того, чтобы туристический сектор динамично развивался.
«Хочу вам сказать, что в этом году у нас будут рекордные доходы от туристического сектора. Мы ожидаем, что это будет более 4 миллиардов долларов. В Грузии побывают более 6 миллионов визитеров. Очень обнадеживает, что после пандемии коронавируса нам удалось не только восстановить туристический сектор, но и год за годом мы видим, что имеем в динамике довольно значительное улучшение», - отметил министр.
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