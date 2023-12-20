

В Грузии выявили факты незаконной добычи и перевозки хвойных деревьев

20.12.2023 17:05





Сотрудники Департамента экологического надзора выявили факты незаконной добычи и перевозки хвойных деревьев/растений в Аджарии и Шида Картли.



По данным ведомства, в селе Эрге Хелвачаурского муниципалитета гражданин незаконно добыл на территории государственного леса ветки пихтового дерева. В Карельском муниципалитете, недалеко от села Даба Агара (Шида-Картли), гражданин незаконно транспортировал 15 единиц елей.



Сотрудники региональных подразделений Департамента экологического надзора опечатали незаконно добытые деревья и ветки. Материалы о правонарушениях были направлены в соответствующие органы.



В Грузии штраф за незаконную добычу, транспортировку и продажу хвойных деревьев составляет 2000 лари за первое нарушение, в случае повторного нарушения — 5000 лари, плюс сумма ущерба, причиненного окружающей среде.



Департамент экологического надзора напоминает, что в Грузии хвойные деревья можно законно добывать в питомниках, на плантациях, приусадебных участках, а также импортировать. В случае продажи законно добытых деревьев и растений, продавец должен предоставить соответствующий документ, подтверждающий законное право собственности на дерево или растение.



Если хвойное растение добыто на земельном участке, находящемся в частной собственности, или в искусственно выращенном питомнике, для перевозки растений необходим сертификат происхождения, выданный мэрией местного муниципалитета.





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