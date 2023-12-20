

Илья Дарчиашвили встретился с Хавьером Коломина

20.12.2023 17:05





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили провёл встречу со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина.



По сообщению пресс-службы МИД, на встрече были обсуждены приоритетные вопросы политического и практического сотрудничества НАТО-Грузия. Положительная оценка была дана достаточно динамичной и содержательной повестке дня текущего года. На встрече было особо подчеркнуто, что ЕС принял решение исторического значения для Грузии, которое также будет способствовать процессу вступления страны в НАТО.



Стороны обсудили обстановку безопасности, сложившуюся в регионе, а Хавьер Коломина еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Альянса суверенитета и территориальной целостности Грузии. Также разговор коснулся Вашингтонского саммита НАТО, запланированного на 2024 год.



Илья Дарчиашвили поблагодарил Хавьера Коломина за его вклад в прогресс процесса евроатлантической интеграции.





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