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Сарджвеладзе: В условиях власти Саакашвили Грузия никогда не получила бы статус кандидата в ЕС
20.12.2023 17:28
Михаил Саакашвили не то что первым поднял флаг Евросоюза - Евросоюз тоже создан им в его иллюзорном понимании, - заявил СМИ депутат «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе.
Сарджвеладзе уверен, что в условиях власти Саакашвили Грузия никогда не получила бы статус кандидата в ЕС.
«Такие громкие заявления Саакашвили следует понимать как шутку, а если он не шутит, то надо ответить шуткой. Все хорошо знают, в том числе, кто и что сделал в европейском направлении в Грузии. Если он думает, что бутафорские реформы и многие неудачи страны, имевшие место в то время, могут считаться успешным движением в направлении Европы, то это проблема только Саакашвили. В Грузии хорошо понимают, что с теми тюрьмами, которые были у Саакашвили, с репрессивным аппаратом госуправления, мы бы никогда не вошли в Евросоюз. С тем состоянием прав человека в Грузии, которое было до 1 октября 2012 года, получить статус кандидата было бы невозможно. Более того, мы не смогли бы ни получить визовую либерализацию, ни оформить соглашение об ассоциации», - сказал Сарджвеладзе.
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