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Папуашвили: Мы приложим все усилия, чтобы наша страна добилась полноправного членства в Евросоюзе
20.12.2023 17:49
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на социальной платформе Х откликнулся на прогресс Грузии на пути вступления в Евросоюз.
Как пишет Папуашвили, первый из двух важнейших шагов — статус кандидата, уже достигнут.
«Это заслуженное решение является доказательством нашей твердой приверженности и устойчивого прогресса. Мы приложим все усилия, чтобы наша страна достигла второго важнейшего шага — полноправного членства в Евросоюзе», — пишет Шалва Папуашвили.
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