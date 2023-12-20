

Грузинская актриса и сценаристка Таки Мумладзе о причинах ее отсутствия на «European Shooting Stars»

20.12.2023 20:13





Грузинская актриса и сценаристка Таки Мумладзе заявляет, что не смогла принять участие в международной программе «European Shooting Stars» из-за ее политической позиции. Национальный киноцентр номинировал на конкурс от Грузии в 2024 году актрису Саломе Демурия.



«European Shooting Stars» — программа, которая проходит каждый год в рамках Берлинского международного кинофестиваля. Ее цель – выявление и поддержка молодых европейских актеров. Ранее в программе от Грузии участвовали Ираклий Квирикадзе и Леван Гелбахиани.



Таки Мумладзе пишет, что возможность участвовать в программе впервые появилась у нее в 2023 году. Однако тогда парламент не принял поправки к закону «О вещании», что, по мнению Мумладзе, препятствовало участию грузинского актера в программе. Позже у нее появилась возможность принять участие в программе 2024-го года.



По ее словам грузинский фильм, который был создан в 2022-2023 годах, больше не мог участвовать в программе «European Shooting Stars» в 2024 году. Однако ее коллега Нино Киртадзе попросила руководителей этой программы сделать исключение.



«И этот замечательный шанс мне действительно был дан во второй раз, они посчитали, что я не должна терять эту возможность из-за бюрократических или процедурных лабиринтов — и сделали исключение», — объяснила Мумладзе.



Для участия в программе актрисе было необходимо, что бы Национальный киноцентр официально представил ее кандидатуру. Мумладзе говорит, что несколько раз обращалась в киноцентр, но не получила ответа. В итоге, Киноцентр представил на конкурс другого актера. Как мы уже отметили, Мумладзе связывает это решение со своей политической деятельностью.



«В то же время вокруг Киноцентра развивались напряженные процессы, начался бойкот — из-за правила назначения режиссера, начались назначения в Киноцентр правительственных пропагандистов, звоночки об усилении цензуры в отношении кино и, вообще в отношении искусства», — написала актриса.



При этом она отмечает, что активно участвовала в акциях протеста и встречах.



«Таким образом, я тоже вхожу в группу протестующих кинодеятелей, которых министр культуры Грузии иногда называет «пуделями» и «скоморохами»», — написала Таки Мумладзе.



«Два дня назад я узнала, что наша двухлетняя борьба и мечта закончились — в Shooting Stars Киноцентр представил другую актрису — Саломе Демурия. Я искренне желаю Саломе успехов на этом удивительном и многообещающем пути. Однако Киноцентр мог бы свободно представить эту кандидатуру в следующем году — ведь премьера фильма, в котором играет Саломе, еще не состоялась.



А я упустила эту возможность, которая представилась мне с такими большими усилиями и исключениями… из-за моей политической позиции или активности», — указала актриса.



Позже организация «Институт грузинского кино» сообщил, что Таки Мумладзе поедет на Берлинский кинофестиваль при их поддержке. «Институт грузинского кино» — это объединение выступающее против решений в отношении Национального киноцентра, принятых министром культуры Теей Цулукиани.



«Таки Мумладзе смогла преодолеть барьеры и доказать, что у молодой актрисы есть силы самой сотворять киномир быть незаменимым лицом этого мира. И как должно быть больно, что государство лишает ее этой добытой голыми руками возможности заявить о себе международной общественности только потому, что этот молодой, талантливый человек выражает собственное мнение», — указано в заявлении президента «Института грузинского кино»



Таки Мумладзе играет в фильме Иосифа Блиадзе «Моя комната». Фильм и актриса получили ряд наград.



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