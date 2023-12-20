

Пророссийские радикалы из Alt-Info в знак протеста сжигают флаги ЕС

20.12.2023 20:15





Радикалы из Alt-Info в знак протеста сжигают флаги ЕС. Один из членов прокремлевского движения Лаша Шарухия сжег самый большой флаг Евросоюза, установленный на здании администрации Мцхета. Суд отправил его в тюрьму сроком на 6 лет.



В ответ на это сторонники и члены Alt-Info развернули протестную кампанию — они демонстративно жгут флаги ЕС, снимают это на видео и распространяют кадры в соцсетях. Радикалы требуют освободить Лашу Шарухия, в противном случае, грозятся снова устроить беспорядки.



В МВД Грузии оппозиционному каналу Pirveli TV сообщили, что все участники этой кампании с жиганием флага Евросоюза будут идентифицированы и в отношении этих лиц будут приняты «предусмотренные законом меры».



Лидер Alt-Info Кока Моргошия заявил, что флаг ЕС «ассоциируется с безнравственным поведением» и что сотни людей уже присоединились «стихийно» к этой кампании.



«У всех протест. Выражаем солидарность. Мы всячески попытаемся, чтобы из-за этого бреда человека не заключили в тюрьму. Люди своевольно спланировали и осуществили этот протест — каждую минуту распространяются новые кадры этого.



Это охватит всю страну, и это можно только приветствовать, на мой взгляд. Это бред — как можно из-за сожжения флага человека отправлять в тюрьму?! В то время как те, кого надо арестовать, сидят в парламенте страны!», — заявил Моргошия.



Это — не первый случай сожжения флага ЕС радикалами. В марте 2023 года они сорвали флаг Евросоюза у здания парламента, разорвали его и подожгли. А в июне 2022 года они сожгли его на акции против мероприятий в рамках Tbilisi Pride, направленных на защиту прав ЛГБТ-сообщества.



Напомним: за повреждение флага ЕС, вывешенных возле зданий государственных учреждений, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1 000 лари (почти 400 долларов по действующему курсу).



Источник: SOVA

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