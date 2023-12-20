

Саломе Зурабишвили приняла участие в открытии Дома юстиции в Зугдиди

20.12.2023 20:17





Президент Грузии Саломе Зурабишвилив открытии Дома юстиции в Зугдиди. Зурабишвили обратилась к собравшимся и рассказала о важности независимого и сильного суда.



Кроме того, Саломе Зурабишвили поздравила всех с получением Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.





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