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Саломе Зурабишвили приняла участие в открытии Дома юстиции в Зугдиди


20.12.2023   20:17


Президент Грузии Саломе Зурабишвилив открытии Дома юстиции в Зугдиди. Зурабишвили обратилась к собравшимся и рассказала о важности независимого и сильного суда.

Кроме того, Саломе Зурабишвили поздравила всех с получением Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.


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