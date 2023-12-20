

Минздрав расширил перечень лекарств, на которые действует референтная цена

20.12.2023 21:32





Расширен перечень лекарств, на которые действует референтная цена. В целом потолок цен установлен более чем на 5 000 медикаментов. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минздравом Грузии.



По их же данным, механизм референтного ценообразования распространился и на те препараты, на которые фармацевтические сети установили избыточную наценку и продавали на 1000%, 2000% и 3000% дороже по сравнению с ценой импорта.



«Механизм референтного ценообразования действует на хронические и онкологические медикаменты, антибиотики, медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные, психолептические, действующие на желудочно-кишечный тракт, болеутоляющие, психотропные, антивирусные и антигельминтные препараты.



Перечень лекарств, на которые действует верхняя граница цены, будет поэтапно расширяться, и полностью охватит медикаменты, существующие в активном обращении на фармацевтическом рынке.



Цель реформы – обеспечить максимальный доступ к медикаментам для граждан. Реформа снижает цены на фармацевтическую продукцию в среднем на 40%», - говорится в информации.





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