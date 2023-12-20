

Президент: Я желаю вам жить в стране, где правосудие, суд будут такими, какими хотим этого мы

20.12.2023 21:39





Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в открытии Дома правосудия в Зугдиди. Саломе Зурабишвили обратилась к собравшимся и рассказала о важности независимого, сильного суда.



«Суд, правосудие — это, наверное, то, что движет каждым грузином, отсутствие чего вызывает сопротивление у каждого грузина, иногда такой протест, который выходит на улицы — не экономические и бытовые проблемы, а больше несправедливость.



<> Я желаю вам жить в стране, где правосудие, суд будут такими, какими хотим этого мы, и не только мы, но и каким желали его видеть наши предыдущие поколения. В Грузии был период и много периодов, когда существовал свободный, независимый, сильный суд.



Был также период, весь этот советский период, который заставил нас подзабыть, что значит независимый, свободный суд. После этого мы снова начали учиться, привыкать к тому, что значит независимый суд, и мы идем этим путем.



Был прогресс, регресс, снова прогресс — и я надеюсь, что мы увидим <прогресс> в эти годы и, прежде всего, в следующем году, потому что одним из главных требований предоставления статуса ЕС является то, что мы действительно должны предпринять решительные шаги в этом вопросе.



<> Я хотела бы подчеркнуть, что это имеет огромное значение здесь, рядом с несуществующей границей, которая нас не разделяет, потому что мы не можем быть разделены. Это искусственное разделение, которое не выдержит времени, мы будем ближе и вместе, когда у нас будут одинаковые права», — заявила Зурабишвили.



Глава государства поздравила собравшихся с предоставлением Грузии статуса кандидата в ЕС.



«К концу этого года у нас будет много хороших новостей. Может быть, весь год был не таким, но то, что произошло в эти дни, действительно очень радостно для всех.



Я хотела бы поздравить вас всех с тем, что Грузия получила статус кандидата. Это не мелочь, потом мы еще долго будем обсуждать, что это значит, что в себя включает и чего требует от нас, потому что требует слишком многого. В жизни ничего не происходит так легко, возможно, даже это произошло нелегко.



Для этого также нужна подготовка, поддержка людей и этой молодежи, интерес, потому что если нет интереса и воли к чему-то, то это переходит в некоторую инерцию, становится неинтересным, недейственным», — зааключила президент Грузии.





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