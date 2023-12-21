

ЦИК: Заключение Венецианской комиссии используется для дискредитации избирательной администрации

21.12.2023 12:13





Избирательная администрация Грузии откликается на заключение Венецианской комиссии и отмечает, что против избирательной администрации началась очередная кампания по дискредитации.



Как говорится в заявлении, заинтересованные стороны пытаются по-своему интерпретировать заключение комиссии.



По их же словам, дискуссия о легитимности избирательной администрации возобновилась, «тогда как в заключении об этом не упоминается».



«Началась очередная кампания по дискредитации избирательной администрации. Представители различных политических партий используют заключение Венецианской комиссии, связанное с поправками в избирательное законодательство, для очередной атаки на избирательную администрацию.



Заинтересованные стороны пытаются по-своему интерпретировать заключение комиссии. Вновь зашел разговор о легитимности избирательной администрации, но в заключении ничего подобного нет. При этом они не говорят о таком важном вопросе, упомянутом в заключении Венецианской комиссии, как необходимость четких критериев увольнения назначенных партиями членов избирательной администрации, которые должны обеспечить их реальную независимость. и беспристрастность.



На самом деле всем заинтересованным сторонам хорошо известно, что все профессиональные члены ЦИК, включая председателя, осуществляют свои полномочия в соответствии с законом. Деятельность избирательной администрации не прерывалась ни на минуту, а наоборот, можно с уверенностью сказать, что успешно идет важнейший процесс модернизации выборов. Избирательная администрация делает все для проведения в стране выборов, соответствующих международным стандартам и успешного внедрения в этот процесс электронных избирательных технологий. Только в 2023 году на высоком профессиональном уровне прошли промежуточные/внеочередные выборы.



Еще раз хотим призвать политические субъекты, другие стороны, участвующие в избирательном процессе, оценивать деятельность избирательной администрации только по предпринимаемым ею действиям и не наносить ущерб избирательному процессу из-за собственной политической повестки дня, поскольку выборы –



Это общее дело, и успешное осуществление избирательного процесса в общих интересах», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





