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Спецпредставитель Михеила Саакашвили о «Комитете единства»
21.12.2023 12:21
Специальный представитель третьего президента Грузии Софо Джапаридзе рассказала в прямом эфире телеканала TV Pirveli о новой инициативе Михаила Саакашвили о создании «Комитета единства». На вопрос журналиста, планируют ли представители «Национального движения» привлекать в этот комитет другие партии она ответила:
«Это всё еще в процессе принятия решений, но Комитет политической активности и согласия касается непосредственно «Единого национального движения» и максимальной гармонизации между нашей партией и электоратом. Мы должны хорошо понимать и всегда помнить идею создания «Национального движения», мы должны выполнять поручения наших избирателей, мы должны служить нашим самым лояльным избирателям, которые поддерживают Михаила Саакашвили и нашу партию. Это будет основной мотивацией», — сказала Софо Джапаридзе.
Напомним, что 20 декабря Михаил Саакашвили призывал оппозицию страны к активности и предложил создать «комитет единства» в «Национальном движении».
«Это должно быть место для генерирования идей, это должна быть, по сути, гибкая структура национального согласия, свободная от какой-либо бюрократии, — политическое обсуждение, которое благодаря консенсусу национального согласия станет генератором новых идей, местом для быстрого реагирования и местом для диалога с другими <>. Я готов присоединиться к этому комитету, советоваться вместе с вами», — заявил Михаил Саакашвили.
SOVA
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