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С 2024 года государство полностью профинансирует лекарства от хронических заболеваний
21.12.2023 12:40
Всем тем людям, которым раньше государство финансировало лекарственные препараты от хронических заболеваний в рамках определенных лимитов, с 2024 года они будут финансироваться полностью, т.е. будет профинансирован весь годичный курс. Я считаю, что это одна из побед нашей политики, - заявил заместитель министра здравоохранения Грузии Илья Гудушаури.
По его пояснению, расширение программы стало возможно в результате реформ, которые Минздрав активно осуществляет последние 2 года с целью повышения доступности лекарств. Среди них – открытие турецкого рынка и референтные цены на лекарства.
«Благодаря референтной политике и открытию турецкого рынка граждане Грузии в общей сложности сэкономили 300-400 миллионов лари. Если говорить в годовом выражении, цены на некоторые лекарства снизились даже на 80%, однако, как мы и предполагали, в среднем они снизились на 40%, что я считаю довольно большим успехом», - заявил Илья Гудушаури, заявление которого распостраняет Минздрав.
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