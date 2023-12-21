

Папуашвили: Мы приложим все усилия, чтобы наша страна добилась полноправного членства в Евросоюзе

21.12.2023 12:50





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на социальной платформе Х откликнулся на прогресс Грузии на пути вступления в Евросоюз.



Как пишет Папуашвили, первый из двух важнейших шагов — статус кандидата, уже достигнут.



«Это заслуженное решение является доказательством нашей твердой приверженности и устойчивого прогресса. Мы приложим все усилия, чтобы наша страна достигла второго важнейшего шага — полноправного членства в Евросоюзе», — пишет Шалва Папуашвили.





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