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В ЕС могут объявить угнанными почти 40 самолетов российских авиакомпаний
21.12.2023 13:16
Российские авиакомпании рискуют лишиться еще 37 самолетов для совершения полетов за границу — после 20 декабря Высокий суд Ирландии может признать их угнанными и потребовать арестовать лайнеры.
Речь идет о бортах, которые в разные годы приобрела европейская дочка Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) GTLK Europe. После введения против нее санкций весной 2023 года организация попала под процедуру ликвидации, а все полномочия по управлению ее имуществом перешли к внешним управляющим. Ликвидаторы собираются распродать имущество компании, чтобы рассчитаться с кредиторами, отмечала ГТЛК в июне.
Для изъятия у ГТЛК 37 самолетов внешние управляющие инициировали судебный процесс в ирландском суде. Они настаивают на недействительности договоров ипотеки, на основании которых воздушные суда были приняты в собственность лизинговой компании, а также на отсутствии самого права собственности организации на эти самолеты, следует из определения суда.
Удовлетворение этих требований приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, поскольку они будут задерживаться в аэропортах по всему миру как угнанные.
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