

Гоциридзе называет «вредным» требование партии «За Грузию» вернуть Саакашвили в тюремное учреждение

21.12.2023 13:57





Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе называет «вредным» требование депутатов партии «За Грузию» вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники «Вивамед» в тюремное учреждение.



По мнению Гоциридзе, это очень плохая предвыборная пропаганда - "Ни «националов», ни «Грузинской мечты».



По его словам, за переводом в тюрьму Саакашвили, имеющего проблемы со здоровьем, последуют тяжелый процесс и напряженность.



«Если власть сменится,«Нацдвижению», партии «Гахария» и всей оппозицией придется сотрудничать Сегодняшнее заявление — это вода на мельницу «Грузинской мечты».



Лидеры партии – не врачи, они не имеют права говорить о здоровье человека. То, в каком состоянии был Михаил Саакашвили, хорошо видно из заключений совета врачей Народного защитника», - заявил Роман Гоциридзе.



Политическая группа «За Грузию» призывает власти перевести Михаила Саакашвили из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждение.



Как заявил депутат Михаил Даушвили на брифинге в парламенте, гражданину иностранного государства нельзя позволять вмешиваться и участвовать во внутриполитических процессах страны.



По словам Даушвили, имеет место систематическое нарушение Уголовно-процессуального кодекса, которое необходимо прекратить, а Михаила Саакашвили нужно перевести в пенитенциарное учреждение хотя бы после Нового года.





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