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ЕНД: Борис Джонсон поздравил Михаила Саакашвили с днем рождения


21.12.2023   14:18


По информации «Национального движения», бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с днем рождения.

«Дорогой Миша, в это Рождество мы вспоминаем твое мужество и видение построения свободной Грузии, желаем тебе успехов в следующей главе необычайного успеха твоего народа. Да здравствует Грузия», — говорится в письме.


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