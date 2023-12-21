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ЕНД: Борис Джонсон поздравил Михаила Саакашвили с днем рождения
21.12.2023 14:18
По информации «Национального движения», бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с днем рождения.
«Дорогой Миша, в это Рождество мы вспоминаем твое мужество и видение построения свободной Грузии, желаем тебе успехов в следующей главе необычайного успеха твоего народа. Да здравствует Грузия», — говорится в письме.
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